Украинские десантники освободили населенный пункт вблизи Лимана (видео)

Поселок Дробышев в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области под контролем ВСУ.

В пятницу, 30 сентября, украинские военные освободили от российских оккупантов Дробышево Донецкой области.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

Дробышево освободили украинские воины из 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отметим, что населенный пункт находится в 9 км от временно оккупированного Лимана.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция по окружению российских войск в Лимане на Донбассе уже находится на этапе завершения.