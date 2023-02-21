Украинские десантники отбили атаки под Марьинкой и уничтожили две вражеские БМП: видео

Российские оккупанты потеряли живую силу и две БМП во время атаки под Марьинкой.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Десантники 79-й бригады ДШВ ВСУ успешно отбили атаки противника под Марьинкой. Так, на днях враг прибег к ночному штурму позиций маруновых беретов из Николаева. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны. Такими действиями враг пытался застать николаевских десантников врасплох. Впрочем, разведка вовремя обнаружила противника и бойцы приняли бой", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что одна БМП-2 противника наехала на мину и уже не могла продолжать движение дальше. Наши бойцы со временем расстреляли ее из гранатомета.

Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса "Джавелин". После того, как сдетонировал боекомплект, в боевой машине оторвало башню.

Утратив в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ считают, что враг не будет массово применять авиацию в годовщину вторжения РФ в Украину.

Ночная атака на позиции десантников 79 завершилась для врага потерей 2-х БМП Десантники 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины успешно отбивают атаки противника под Марьинкой. Так, на днях враг прибег к ночному штурму позиций маруновых беретов из Николаева. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи, неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны. Очевидно, что такими действиями враг пытался застать николаевских десантников врасплох. Впрочем, разведка вовремя обнаружила противника, и бойцы приняли бой. Одна БМП-2 противника наехала на мину и повреждена не могла продолжать движение дальше. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса "Джавелин". На кадрах видно, как сдетонировал боекомплект и боевой машине оторвало башню. Ранее поврежденная БМП-2 противника, была добита точными выстрелами из гранатомета. Утратив в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил. Служба связей с общественностью 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Опубликовано Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Вторник, 21 февраля 2023 г.