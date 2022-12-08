Украинские десантники показали, как уничтожают россиян под Бахмутом (видео)

Украинские десантники показали, как уничтожают российских оккупантов на украинских территориях возле Бахмута.

Украинские защитники обнародовали видео, на котором зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины по россиянам.

Соответствующие кадры появились в телеграмм-канале десантно-штурмовых войск Украины.

Минометчики благодаря беспилотникам смогли разоблачить планы оккупантов, провести расчеты и уничтожить живую силу врага на одной из позиций в районе города Бахмут.

"После успешного огневого поражения, в данном районе живой силы оккупантоов больше не было замечено. Работаем дальше", – сказал командир минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.