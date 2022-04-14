Украинские десантники "разбили" российских оккупантов и освободили несколько населенных пунктов

Украинские защитники действовали очень успешно.

В одном из районов боевых действий львовские десантники разбили российских оккупантов и освободили несколько населенных пунктов Украины.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Защитники отметили, что они не могут подробно раскрыть все подробности сделки, однако она прошла успешно.

"Недавно, подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС российской федерации. Отметим, что действовали Львовские десантники очень успешно. В частности, были заблаговременно проведены необходимые мероприятия для выявления и подавления огнем огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать. Львовским десантникам удалось освободить несколько находившихся в оккупации населенных пунктов.

Напомним, на Николаевском и Херсонском направлении ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на занятых ими позициях. За прошедшие сутки украинские защитники "собрали урожай" личного состава армии РФ и вражеской техники.

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