Украинские десантники "разбили" российских оккупантов и освободили несколько населенных пунктов

Украинские защитники действовали очень успешно.
В одном из районов боевых действий львовские десантники разбили российских оккупантов и освободили несколько населенных пунктов Украины.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Защитники отметили, что они не могут подробно раскрыть все подробности сделки, однако она прошла успешно.
"Недавно, подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС российской федерации. Отметим, что действовали Львовские десантники очень успешно. В частности, были заблаговременно проведены необходимые мероприятия для выявления и подавления огнем огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия", — говорится в сообщении.
Как отмечается, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать. Львовским десантникам удалось освободить несколько находившихся в оккупации населенных пунктов.
Напомним, на Николаевском и Херсонском направлении ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на занятых ими позициях. За прошедшие сутки украинские защитники "собрали урожай" личного состава армии РФ и вражеской техники.
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