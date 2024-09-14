Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ: видео

В результате боевых действий – на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.

Украинские десантники разбили подразделение российских десантников в Курской области. Бойцы РФ понесли потери.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в Facebook.

Вчера, 13 сентября, на позиции украинских десантников россияне бросили 14 единиц военной техники. Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.

Попытка врага была провальной. Бой длился несколько часов, украинские десантники отразили атаку противника.

В результате боевых действий – на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.

"Остальные уцелевшие российские "вэдэвэшники" сделали ноги", – сообщили десантники.

Украинские десантники разбили на Курщине подразделение российских ВДВ Войска государства-агрессора предпринимают отчаянные попытки вытеснить из Курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины. Так, вчера, на позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники, из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ российской федерации. Впрочем, эта попытка прорвать обороне позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на «отлично». В итоге – на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян. Остальные уцелевшие российские "ведвешники" накивали пятками. Управление коммуникаций Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины PS: Хочешь помочь десантникам? Стань Второй ДШВ! Всеукраинская платформа собирает средства для поддержки ДШИ ВС Украины (druzi.mil.gov.ua) Опубликовано Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Суббота, 14 сентября 2024 г.

Напомним, украинские войска заняли еще два населенных пункта в Курской области РФ.

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