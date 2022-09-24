Украинские десантники сбили российские штурмовик Су-25 и истребитель Су-30: видео "приземления"

Самолеты оккупантов были "приземлены" силами противовоздушной обороны 25-й бригады.

Об этом сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета — бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30", – сообщается в заявлении.

В ДШВ также заверили, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений ПВО ВСУ.

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