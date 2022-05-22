Украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25 "Грач" – фото

Сегодня, 22 мая, подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбил российский штурмовик Су-25 "Грач".

Бронированный самолет оккупантов львовские десантники ликвидировали расчетом ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Российский штурмовик Су-25 "Грач" / Фото: t.me/ua_dshv

"На нижнем фото зафиксировано, как пылает российский штурмовик Су-25 "Грач", то есть все, что от него осталось. Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – прокомментировали военные.

Напомним, украинские десантники сбили два российских многоцелевых беспилотных авиационных комплекса "Орлан-10". Вражеские воздушные цели удалось уничтожить из ПЗРК "Перун".

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