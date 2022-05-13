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Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник"

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Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник"

Фото: Associated Press

Подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Украинские защитники сбили его 12 мая в небе над Луганщиной.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Вчера, в Луганской области подразделением противовоздушной обороны 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины сбит российский ударный вертолет Ми-28. Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот российский вертолет", – отмечают десантники.

Следует отметить, что ударный вертолет "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

Ранее Львовские десантники также сбили российский ударный вертолет Ми-24.

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