Украинские десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого

Вражеская ракета содержала 400 кг тротила.

Украинские десантники сбили в небе над селом в Николаевской области российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.

Об этом сообщили в одной из десантно-штурмовых бригад.

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"Подразделение ПВО в небе над селом в Николаевской области зафиксировало и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожило российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого", — говорится в сообщении военных.

"Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила, несущая в себе ракета-убийца, упали на мирный город", — добавили бойцы.

Напомним, ранее в СБУ опубликовали перехваченные разговоры российских военных, свидетельствующих о том, что армия РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется в Николаевской области, терпит поражение и находится в осаде.