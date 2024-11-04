Рота ударных БПЛА поразила зенитный комплекс.
На фронте 77 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск уничтожила личный состав врага, а также его технику.
Об этом свидетельствует видео от 77-й отдельной аэромобильной бригады.
Рота ударных беспилотников поразила зенитный комплекс Бук-М2, который может применяться для противовоздушной обороны войск (военных объектов) в различных формах боевых действий.
На кадрах съемки можно увидеть, как комплекс "Бук-М2" одним ударом благодаря прямому попаданию в цель.
Добавим, что бойцы назвали свою операцию по уничтожению врага "Зомболиквидацией".
Напомним, ранее речь шла о том, что ВСУ создали в Курской области "дорогу смерти". Так, детали от издания Forbes свидетельствовали, что украинские пехотинцы и десантники при поддержке танков М-1 создали в окрестностях Зеленого Пути так называемый путь смерти для вражеских войск, в частности для российской 155-й бригады морской пехоты.
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