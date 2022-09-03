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Украинские десантники уничтожили два российских танка вместе с экипажами (видео)

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Украинские десантники уничтожили два российских танка вместе с экипажами (видео)

Фото: скриншот с видео

Появилось видео уничтожение николаевскими десантниками двух танков и живой силы врага.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают успешно уничтожать бронетанковую технику и живую силу российских захватчиков на одном из наиболее важных направлений.

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-Штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"На видео зафиксирована совместная и слаженная филигранная работа артиллеристов-десантников и приданого артиллерийского подразделения. В результате – уничтожены два танка вместе с экипажами. Также во время огневого контакта были уничтожены несколько российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили в Луганской области более 300 оккупантов вместе с техникой.

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