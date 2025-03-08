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Украинские десантники уничтожили группу российских спецназовцев на Курщине

Украинские десантники уничтожили группу российских спецназовцев на Курщине

Украинские десантники уничтожили группу российских спецназовцев на Курщине/Иллюстративное фото: пресс-служба 71-й бригады ДШВ

Россияне несут большие потери вблизи города Суджа.

Украинские бойцы уничтожили российских спецназовцев, пытавшихся перемещаться по ветке газопровода в направлении города Суджа на Курщине, который контролируют Силы обороны.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"На Курщине сведенные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа. Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки ДШВ. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, а также применялись беспилотные системы разных типов", – говорится в сообщении.

В ДШВ отметили, что все группы вражеских спецназовцев своевременно выявляются, блокируются и уничтожаются подразделениями Курской группировки Сил обороны. Соответственно потери россиян в районе Суджи очень велики.

Напомним, большие потери россиян в Судже подтвердил Генштаб. В то же время в Генштабе опровергли информацию о массированном прорыве границы оккупантами.

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