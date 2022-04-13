Украинские десантники уничтожили колонну российской техники: фото

Также защитники захватили пропагандистские документы, раздаваемые российским убийцам.

Украинские десантники в одном из районов уничтожили колонну российской военной техники, на которой оккупанты ехали убивать украинцев.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4 батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники захватили пропагандистские материалы российских убийц, раздающих оккупантам. Там речь идет о выдуманных преступлениях Украины на оккупированном россиянами Донбассе.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в 2882 уголовных производствах, связанных с открытой военной агрессией РФ против Украины.

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