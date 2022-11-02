Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов (фото)

Военные Десантно-штурмовые войска продолжают освобождать территории Украины от российских захватчиков.
Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в одном из районов выполнения задач ликвидировали подразделение войск армии Российской Федерации.
Об этом сообщила пресс-служба ДШВ.
"Украинские десантники уничтожили подразделение российских захватчиков в одном из районов выполнения задач… И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле", – говорится в сообщении.
Потери армии РФ на войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 ноября армия России потеряла на войне против Украины уже около 72 470 тыс. человек личного состава.
Мобилизированные россияне в Украине понесут огромные потери, только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает по сотне оккупантов.
ВСУ на одном из направлений ведения боевых действий уничтожили танк кафиров.
По данным американского Института изучения войны, оккупанты усилили атаку на Донетчине, атакуя с трех направлений вблизи Угледара.
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