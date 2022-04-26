Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов и их технику: видео

Львовские десантники в зоне боевых действий ликвидировали подразделение российских оккупантов.
Также украинские защитники уничтожили вражескую бронетехнику.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение российских оккупантов в одном из районов ведения боевых действий", — говорится в сообщении.
Смелые украинские защитники продолжают ликвидировать захватчиков и защищать Украину.
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Напомним, мэр Николаева заявил, что город готовится к наступлению или осаде.
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