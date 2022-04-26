Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов и их технику: видео

Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов и их технику: видео

Львовские десантники в зоне боевых действий ликвидировали подразделение российских оккупантов.

Также украинские защитники уничтожили вражескую бронетехнику.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили подразделение российских оккупантов в одном из районов ведения боевых действий", — говорится в сообщении.

Смелые украинские защитники продолжают ликвидировать захватчиков и защищать Украину.

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Напомним, мэр Николаева заявил, что город готовится к наступлению или осаде.

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