Украинские десантники уничтожили российский БТР вместе с оккупантами: видео

Украинские десантники в одной из зон боевых действий уничтожили российский БТР вместе с оккупантами.
Защитники опубликовали видео, как им удалось ликвидировать захватчиков.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожило российский бронетранспортер вместе с экипажем. Продолжаем дальше уничтожать врагов Украины", — говорится в сообщении украинских защитников.
Напомним, российские оккупанты меняют тактику. Они стали осторожнее, начинают анализировать.
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