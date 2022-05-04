Украинские десантники уничтожили российский БТР вместе с оккупантами: видео

Украинские десантники в одной из зон боевых действий уничтожили российский БТР вместе с оккупантами.

Защитники опубликовали видео, как им удалось ликвидировать захватчиков.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожило российский бронетранспортер вместе с экипажем. Продолжаем дальше уничтожать врагов Украины", — говорится в сообщении украинских защитников.

Напомним, российские оккупанты меняют тактику. Они стали осторожнее, начинают анализировать.

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