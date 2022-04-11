Украинские десантники за два дня уничтожили пять танков, один из которых – командирский: видео

Украинские десантники показали результаты своей работы на видео.
Житомирские десантники в зоне боевых действий через два дня во время упорных сражений уничтожили пять танков противника, один из них — командирский.
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Украинские десантники и дальше продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом. Только общими усилиями – мы защитим Украину и ее граждан и одержим Победу! Слава ДШВ! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Также украинские десантники показали результаты своей работы на видео.
Напомним, в Покровском районе Донецкой области российские кафиры произвели обстрел, в результате чего повреждения получили 30 домов. Еще один человек пострадал.
Читайте также:
- В Раде предлагают наказывать мужчин, не вернувшихся из-за границы во время войны
- Будет несколько недель очень тяжелых боев: Арестович о ситуации на Востоке
- Кураторами были Кобзон и Зюганов: СБУ показала допрос агента РФ, работавшего в администрации президента