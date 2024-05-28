В ходе таких занятий уже фиксировались случаи физического насилия и сексуальных домогательств.

Во время летних каникул более 12 тысяч украинских детей из временно оккупированной Луганщины будут отправлены в разные регионы России на перевоспитание.

Такой план озвучил местный гауляйтер Леонид Пасечник. В так называемых детских лагерях маленькие украинцы в течение 21 дня будут проходить пропагандистскую обучение на "великоросса".

Занятия будут проводить детям среди других "герои" сво. Вовлечение кремлевских боевиков в воспитательные процессы молодого поколения на россии и временно оккупированных ею землях – это очень распространенная практика. Заметим, что во время таких занятий уже фиксировались случаи физического насилия и сексуальных домогательств.

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Оккупанты всеми силами пытаются скрывать эти факты, впрочем, неравнодушные граждане фиксируют эти преступления и передают Центру национального сопротивления, чтобы в будущем привлечь преступников к ответственности.

"Призываем всех, для приближения времени освобождения захваченных территорий Украины от московского врага, сообщать информацию об оккупантах, военных РФ, расположении их позиций и техники сюда. Анонимность гарантируем", – говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, в оккупированном городе Ровеньки в Луганской области российский захватчик убил 17-летнюю девушку.