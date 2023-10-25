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Украинские диверсанты захватили участок дороги на левом берегу Херсонщины – ISW

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Украинские диверсанты захватили участок дороги на левом берегу Херсонщины – ISW

Высадка ВСУ на левобережье Херсонщины / Фото: Associated Press

Российские блогеры утверждают, что ВСУ перебросили резервы на острова в дельте Днепра и пытаются прорваться в села Пойма и Песчановка.

Украинские диверсанты совершили высадку возле Подстепного на левобережье Херсонщины (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра). Там эта ДРГ захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на российских военных блогеров, утверждающих, что ВСУ перебросили резервы на острова в дельте Днепра и пытаются прорваться в села Пойма и Песчановка Херсонской области.

Также указывается, что украинские войска продолжают переправлять на лодках небольшие группы личного состава через Днепр в разных точках. В то же время Минобороны России утверждает, что ВСУ якобы безуспешно пытались захватить вражеские позиции на восточном берегу реки Днепр.

Аналитики сообщают, что украинские войска до сих пор контролируют часть Крынок и удерживают позиции возле Антоновского шоссе и железнодорожного моста.

Продвижение ВСУ на фронте

Силы обороны Украины за прошедшие сутки также продолжили контрнаступление на востоке и юге, продвинулись к югу от Бахмута и к западу Запорожской области.

Опубликованные 23 октября геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ продвинулись к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Опубликованные 24 октября данные указывают на то, что ВСУ несущественно, однако продвинулись к западу от Роботиного.

Генштаб ВСУ 24 октября подтвердил, что украинские войска наступают к югу от Бахмута и добились частичного успеха под Роботиным.

Напомним, 20 октября ISW информировал, что две украинские ДРГ морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили врага в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки.

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Дата публикации
Просмотры
7503
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