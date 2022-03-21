Украинские дизайнеры вместо коллекций шьют войску бронежилеты и униформу

Ущерб для собственного бизнеса не считают.

Вместо новых коллекций – бронежилеты, термобелье, однострое и спальники. Модные бренды по всей Украине массово переквалифицируются на нужды военного времени. Говорят, угрозы воздушных атак или большого ущерба их не пугают. Останавливает разве недостаток материалов, способных защитить бойцов.

Об этом говорится в ТСН.

Дизайнерское термобелье для защитников – с особым кроем. Обладательница модного бренда Анастасия Колосова покрой теплых костюмов для воинов проделывала до мелочей. «Спинка чуть длиннее. Это специально, чтобы мальчикам было нормально садиться и не выскакивал поясницу, чтобы было тепленько», — говорит девушка.

Таких костюмов уже полтысячи на передовой. Мастерица Марина Таран работает по восемь часов, без передышки. Ее сын тоже в вооруженных силах.

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«К сожалению, был ранен 8 марта. Сейчас лечится. Сказал: мама, держим строй. Ты делаешь свою работу, я – свою. И все. Всё будет Украина. Сидели бы дома – наверное, сошли с ума», — говорит женщина.

Если бы не война, здесь должны появляться соблазнительные платья. Термобелье, балаклавы, шапки и даже детские костюмы для переселенцев здесь отшивают вместо новой коллекции. Взрывы в прифронтовом городе их не остановили.

Вместо вечерних платьев — бронежилеты и униформа. В этом городе в центре Украины кардинально сменили коллекцию впервые за четырнадцать лет. «Никогда не думали, что придется шить военную одежду и бронежилеты, но жизнь диктует условия, будем подстраиваться под реалии». – говорят в мастерской.

Изучают технологию пошива и оттачивают мастерство. Правильный бронежилет, который действительно защищает, создать не легче, чем изысканный наряд. «Я отдавала свой цех для пошива бронежилетов, они выдавались бесплатно абсолютно, мы собирали средства для пошива, а кто нуждался в бесплатном предоставлении. Сейчас мы шьем военную форму и думаю, это еще не скоро перейдем на вечерние платья», — рассуждает модельер Светлана Теренчук.

Модные бренды по всей Украине массово переквалифицируются на нужды военного времени

Модные бренды по всей стране готовы работать в убыток и без передышки. Самая главная проблема – нехватка тканей, годящихся для военных нужд.

В этом цехе на западе Украины кипит работа – женщины кроют, шьют и упаковывают аптечки и спальные мешки для военных. Переориентировались с первых дней войны.

Спецткань сгребали со складов по всей Украине, ездили за ней даже за границу. Поскольку собственных рук не хватает, привлекли к работе несколько мелких цехов. Наибольшим удивлением, говорит дизайнер, стало то, что их клиенты из мирной жизни до сих пор с ними.

«К нам ежедневно приходят заказы из-за границы, потому что мы экспортоориентированный бренд. Но люди всегда пишут: мы знаем, что у вас происходит, мы хотим этим заказом поддержать ваш бренд, чтобы другие люди имели рабочие места и пришлете это платье или брюки, когда победите», — рассказывает дизайнер.

Ущерб для собственного бизнеса не считают. Говорят, на это сейчас нет времени. Но уверены, что сезон новых платьев наступит уже скоро. Сразу после победы.

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