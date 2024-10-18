Украинские ДРГ зашли на Белгородщину: что известно

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область РФ, в то время как россияне штурмуют их плацдарм на Курщине.

Украинские диверсионно-разведывательные группы зашли в лесную зону к западу от Журавлевки Белгородской области РФ, однако не смогли там закрепиться.

Об этом в очередном своем отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW со ссылкой на российского военного блоггера.

Американские исследователи войны обращают внимание на то, что попытка вторжения была предпринята непосредственно через международную границу к северу от Харькова и к северо-западу от российского выступления на севере Харьковской области.

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Новая попытка зайти на вражескую территорию была сделана на фоне интенсивных российских контратак на плацдарм ВСУ в Курской области. В ISW говорят, что российские войска продвинулись здесь на западной стороне украинского выступления, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 17 октября. Они показывают, что россияне продвинулись к югу от Зеленого Пути (юго-восточнее Коренево). Потом российские силы продолжали бои юго-восточнее Кореневого возле Любимовки, Малой Локни и Новоивановки, а также к югу от Суджи возле Плехового.

В то же время ВСУ контратаковали юго-восточнее Кореневого в направлении Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Пути и Нижнего Клина, а также юго-восточнее Суджи возле Русской Конопельки.

Российский военный блоггер заявил также, что российские войска продолжали штурм Глушковского района к западу от главного украинского выступления в Курской области 16 и 17 октября, в том числе вблизи Нового Пути (южнее Глушкового).

17 октября представитель Северной группировки войск Украины полковник Вадим Мысник заявил, что российские войска продолжают наносить интенсивные удары планерными бомбами по украинским позициям в Курской области — за последние дни они сбросили здесь 34 КАБ.

Напомним, россияне казнили украинских военных на Курщине.

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