Украинские дроны атаковали "Дружбу" в Брянской области РФ – Мадяр

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 августа стало известно, что дроны-камикадзе 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области России.

Об атаке сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен поздно вечером 21 августа:

"Напоследок суток 21.08.25. НПС "УНЕЧО" – пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов. Жало червям доставили Птицы СБС 14 полка Сил беспилотных систем".

Также он добавил по-венгерски "Ruszkik haza!", что означает "Россияне, идите домой!".

Бровди подчеркнул, что удары по враждебной энергетической инфраструктуре продолжаются:

"Путешествие Птиц СБС по хребячим НПЗ продолжается…"

Нефтеперекачивающая станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной системы нефтепровода "Дружба", принадлежащей холдингу АК "Транснефтепродукт". Она употребляется для обеспечения работы военно-промышленного комплекса России. Основная задача станции – транспортировка нефти по сети трубопроводов общей протяженностью около 9 тысяч километров.

Напомним, на днях ВСУ атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в России. В результате удара по российскому трубопроводу Венгрия и Словакия остались без нефти из РФ. Это вызвало гневную реакцию Будапешта.

Сегодня, 20 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу после украинского удара. Транспортировка нефти якобы снова происходит без перебоев.