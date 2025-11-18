ТСН в социальных сетях

Зуевская ТЭС перед попаданием дронов

Зуевская ТЭС перед попаданием дронов / © скриншот с видео

Война
145
1 мин
Зуевская ТЭС перед попаданием дронов

Украинские дроны атаковали две ТЭС на оккупированной Донетчине: детали от "Мадьяра" с видео

Под удар попали Зуевская и Старобешевская ТЭС, что повлекло «дискомфорт физический и психологический» для оккупантов.

Ирина Лабьяк
Дополнено новыми материалами

Силы беспилотников систем ВСУ 18 ноября атаковали две теплоэлектростанции (ТЭС) на оккупированной россиянами части Донецкой области — Зуевскую и Старобешевскую.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

«Птицы СБС как зажигают, так и тушат. Все, как договаривались. Блэкаут на болотах — это, черви, не страшно. Немного дискомфорта физического и психологического: „светло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно“, — говорится в заявлении Бровди.

Так, была атакована Зуевская ТЭС, расположенная в Зугрэсе Донецкой области. Производственная мощность этой электростанции достигает около 5 млрд кВт/ч электроэнергии. Это составляет 1/3 потребности оккупированной части региона.

Под удар попала и Старобешевская ТЭС мощностью 2300 МВт, расположенная в Новом Свете в Донецкой области.

К слову, накануне директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Россия активно обстреливает в Украине ТЭС, и их эффективная защита отсутствует. По словам эксперта, государство вряд ли сможет рассчитывать на ТЭС в осенне-зимний период, поскольку почти все они поражены, а физически защитить эти масштабные объекты невозможно.

