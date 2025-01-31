Украинские дроны атаковали один из крупнейших российских НПЗ: детали от Генштаба

В результате ударов зафиксированы взрывы.
В ночь на 31 января украинские беспилотники атаковали один из крупнейших российских НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ", — отмечают в командовании.
В результате ударов зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого завода. На данный момент результаты огневого поражения уточняются.
В Генштабе подчеркивают: боевая работа по стратегической инфраструктуре, которая напрямую влияет на возможности вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться.
Напомним, ночью стало известно, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. О взрывах сообщали местные жители в социальных сетях.
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