Украинские дроны атаковали РФ: над аэропортом в Казани закрыли небо

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Утром субботы, 12 октября, в аэропорту Казани ввели режим "Ковер" из-за угрозы беспилотников.

Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на "Росавиацию".

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

"Временные ограничения введены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск (московское время – ред.)", — говорится в сообщении.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это и интригующе написал: "Кое-что долетело до Казани".

План "Ковер" — сигнал, подающий ПВО в исключительных случаях, в том числе в случае угрозы атаки беспилотников. В случае объявления сигнала запрещаются полеты в радиусе 200 км от контрольной точки аэродрома.

Напомним, в Сети появились спутниковые кадры последствий успешной атаки Сил обороны по базе хранения "Шахедов" под Ейском в Краснодарском крае 9 октября.

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