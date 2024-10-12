Украинские дроны атаковали РФ: над аэропортом в Казани закрыли небо

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
Утром субботы, 12 октября, в аэропорту Казани ввели режим "Ковер" из-за угрозы беспилотников.
Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на "Росавиацию".
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
"Временные ограничения введены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск (московское время – ред.)", — говорится в сообщении.
Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это и интригующе написал: "Кое-что долетело до Казани".
План "Ковер" — сигнал, подающий ПВО в исключительных случаях, в том числе в случае угрозы атаки беспилотников. В случае объявления сигнала запрещаются полеты в радиусе 200 км от контрольной точки аэродрома.
Напомним, в Сети появились спутниковые кадры последствий успешной атаки Сил обороны по базе хранения "Шахедов" под Ейском в Краснодарском крае 9 октября.
Читайте также:
- В оккупированных Ровеньках в Луганской области вспыхнула нефтебаза: что говорят в ВСУ (видео)
- В Феодосии на подвергшейся атаке нефтебазе стояла система ПВО "Панцирь-С1" (фото)
- Враг ночью атаковал Запорожье: есть раненые