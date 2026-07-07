Украинские дроны долетели до Сибири: под ударом оказался крупнейший НПЗ России

Удар по Омскому НПЗ

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В понедельник, 6 июля, украинские беспилотники нанесли удар по крупнейшему в России нефтеперерабатывающему заводу в Омске, расположенному в глубине Сибири. Эта атака сейчас самая глубокая за все время, ведь превышает расстояние 2500 км. В РФ подтвердили удар.

Об этом пишет Reuters.

Атака на Омский НПЗ стала самым отдаленным ударом по российскому тылу

В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки на Омском НПЗ вспыхнул пожар. Предприятие расположено примерно в 2700 км от подконтрольной Украине территории.

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку на завод, однако заявил, что российское ПВО якобы уничтожило большинство дронов. По его словам, пострадавших нет, а на месте происшествия работают экстренные службы. Пока масштабы повреждений нефтеперерабатывающего завода остаются точно неизвестными.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал этот удар важным успехом:

«Важное достижение для Вооруженных сил Украины. Сибирь теперь также находится в пределах досягаемости украинских высокоточных ударов.

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point заявила, что атака на Омский НПЗ проводилась модернизированными дронами FP-1. В компании этот полет назвали рекордным для ударных беспилотников не только в Украине, но и во всем мире.

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Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в своем заявлении отметила, что Омский нефтеперерабатывающий завод оставался одним из двух в топ-10 НПЗ России, еще не атакованных. Другой — Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

По данным источников Reuters, принадлежащий компании «Газпромнефть» Омский НПЗ в прошлом году переработал около 23 млн тонн нефти, что составляет около 460 тысяч баррелей в сутки.

Поскольку Украина наращивает дальнобойные удары по российским НПЗ, ожидается, что острый дефицит топлива в России будет расти.

Кроме Омска, по сообщениям местных губернаторов, украинские военные ночью атаковали российские порты Усть-Луга и Высоцк на Балтийском море, через которые экспортируется нефть, а также объекты в Калужской и Ярославской областях.

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Трамп похвалил украинские дальнобойные удары по РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп позитивно оценил украинскую кампанию по применению дальнобойных дронов.

По мнению Зеленского, американский лидер по-новому взглянул на войну, ведь он хочет быть на стороне тех, у кого есть успехи.

В то же время, украинский президент обратил внимание на усиление российских воздушных ударов и назвал антибаллистическую защиту критической уязвимостью Украины. В связи с этим на саммите НАТО в Анкаре Зеленский намерен встретиться с Трампом и другими лидерами Альянса, чтобы убедить партнеров передать больше систем ПВО.

Он готов вести переговоры даже с теми странами, которые к этому пока не готовы, а также будет настаивать на помощи союзников в производстве собственных украинских систем противовоздушной обороны.

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