Украинские дроны из ИИ меняют представление о войне и бьют россиян без пилота – FT

Украинские дроны с искусственным интеллектом. / © Отдельный отряд БССН "Тайфун"

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Операция Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" продемонстрировала новую фазу войны - дроны с искусственным интеллектом впервые были нанесены для ударов по четырем российским авиабазам, в частности на севере, за Полярным кругом.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на разработчиков дронов и украинские спецслужбы.

По данным СБУ, беспилотники, примененные в операции, были оснащены системами ИИ, которые обеспечивали автономную навигацию по заранее заданному маршруту даже после потери сигнала. При приближении к цели боеголовка срабатывала автоматически.

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Это позволило украинским дронам успешно поразить стратегические бомбардировщики и инфраструктуру на глубокой территории России.

Валерий Боровик, директор компании First Contact, рассказал, что их дроны разрабатывались специально для сложных задач и имеют закрытый корпус, что позволяет работать в условиях плохой погоды и обеспечивает защиту от помех.

"Это специальные беспилотники для особых миссий. Они в пять раз дороже обычных дронов", - отметил он.

Один из таких дронов получил название "Оса" - в честь персонажа из украинского исторического фильма 2022 года.

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Другой разработчик дронов, Ярослав Ажнюк, отмечает, что полная автономия остается сложной, но уже активно применяется так называемая конечная наводка: оператор выбирает цель, а остальной маршрут дрон выполняет самостоятельно.

Возглавляемая им компания "Четвертый закон" передала первые системы с элементами ИИ украинским военным для испытаний еще в прошлом году.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прошлом месяце объявил о запуске дронов, способных преодолевать до 300 км и сбрасывать два FPV-дрона с автономной навигацией. Эти решения уже интегрируются в боевые деяния.

Украинская военная разведка (ГУР) сообщила об обнаружении вражеского дрона с функцией автономного поиска и выбора цели. По данным агентства, устройство содержало американские микросхемы, предназначенные для геймерских консолей.

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Украинские дроны против российских "Шахедов": новые тактики, новые технологии, новые ошибки

Война дронов на украинском фронте быстро эволюционирует. В ответ на постоянные попытки России глушить сигналы и применять новые типы БПЛА, Украина переходит от количества к гибкости и внедряет технические решения, которых еще год назад не было в арсенале.

По словам Любы Шипович, соучредитель организации Dignitas Ukraine, война превратилась в "постоянное соревнование адаптаций" — и победить в нем невозможно лишь наращиванием количества дронов.

Одна из самых острых потребностей — перехват вражеских БПЛА, в том числе разведывательных и Шахедов, которые все чаще проникают вглубь территории Украины.

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"Это наш главный фокус прямо сейчас", - заявил Богдан Данилов, руководитель военного отдела Фонда Сергея Притулы.

Фонд поставил почти 600 дронов-перехватчиков с фиксированным крылом, которые уже помогли сбить по меньшей мере 247 вражеских аппаратов.

Украина, по словам Данилива, находит решение именно потому, что их часто нет:

"Не было снарядов – появились FPV-дроны. Не хватает ПВО – делаем перехватчики".

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Первые дроны-перехватчики базировались на модифицированных FPV-моделях, но уже их заменяют более мощные аппараты с фиксированным крылом. Впрочем, как отмечает Шипович, массового производства таких систем пока не достигнуто, а эффективной технологии противодействия Шахедам до сих пор не существует.

Один из самых больших вызовов — оптоволоконные дроны, которые Россия активно применяет с лета прошлого года. Благодаря тонкому кабелю пилоты могут избегать радиопомех и точно поражать цели в пределах досягаемости.

Эта технология позволила российским военным продвинуться на Курском направлении в мае быстрее, чем когда-либо с ноября, констатируют украинские разработчики.

”Мы недооценили эту угрозу”, — признал Александр Яковенко, CEO TAF Drones, одного из крупнейших производителей БПЛА в Украине.

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Компания TAF Drones срочно увеличивает производство дронов с кабельным управлением – до 10 000 единиц в месяц. Однако, по словам Яковенко, для эффективного сдерживания РФ нужно изготовить не менее 70 000 таких дронов с дальностью до 25 км.