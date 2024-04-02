Украинские дроны из ИИ пытаются подорвать энергетическую отрасль России, и это работает – CNN

Эксперты считают, что атаки по НПЗ могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции.

Дерзкие украинские атаки дронами наносят удар по огромной нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики.

Об этом говорится в публикации CNN.

Атаки дронами по России с искусственным интеллектом

Издание со ссылкой на близкий к украинской программе беспилотников источник сообщило, что атаки по нефтегазовой промышленности РФ стали возможны благодаря использованию БПЛА с большим радиусом действия и расширенными возможностями. В некоторые из них даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь ориентироваться и избегать препятствий.

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"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый самолет имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определены заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью", – рассказал собеседник издания.

Такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона.

"У них есть такая штука под названием "машинное зрение", которая является формой ИИ. По сути, вы берете модель и она есть у вас на чипе, и вы обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она направляется. Когда его наконец разворачивают, он способен определить, где он находится" — сказал аналитик из Королевского института объединенных служб, британского мозгового центра Ноа Сильвия.

"Он не нуждается в связи (со спутниками), он полностью автономен", — добавил Сильвия.

Британский экс-офицер и эксперт по борьбе с дронами и по искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс сказал, что уровень "интеллекта" все еще очень низок.

"Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии", – прокомментировал Линкольн-Джонс.

CNN обратилась к Минобороны Украины и СБУ, но никто не захотел комментировать использование технологии ИИ.

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Атаки БПЛА – чтобы лишить денег российскую военную машину

В публикации говорится, что Украина создала полноценную индустрию беспилотников, что дало ей технологическое преимущество против значительно большей рабочей силы и лучше подготовленного промышленного оборудования России.

Это также объясняет растущую точность в атаках на нефтеперерабатывающие заводы РФ, где украинцы пытались поразить определенную территорию, максимизируя влияние этих ударов.

Несколько экспертов сказали, что, например, Украина наносит удары по российским установкам дистилляции, где сырую нефть перерабатывают и превращают в топливо или другие производные, вместо того чтобы ударить по хранилищам топлива.

"Из того, что мы видели, некоторые из них являются поразительными целями, требующими много западных технологий, и России гораздо труднее приобрести эти технологии", – сказал Сильвия.

Такой подход дает Киеву больший результат, ведь наносит больше вреда, чем просто случайные удары по НПЗ. И рынки это ощущают.

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"Мы действительно воспринимаем это как смену украинской тактики, чтобы попытаться лишить финансирования российскую военную машину", — сказала Гелима Крофт, управляющая директор и глобальная руководительница товарной стратегии инвестиционного банка RBC Capital Markets.

Удары по НПЗ могут больше повлиять на экономику РФ, чем нынешние санкции

Эксперты считают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции.

"Если вы думаете о санкциях, которые были введены до сих пор, они в основном обошли энергетику. Экспорт энергоресурсов, сырой нефти, природного газа, продуктов нефтепереработки на самом деле дал России экономическое спасение для продолжения этой войны", — отметила Крофт.

По украинским данным, в настоящее время не работают 12% российских нефтеперерабатывающих мощностей. По подсчетам Reuters, речь идет о количестве до 14%. Россия признала, что некоторые ее нефтеперерабатывающие мощности не работают, и временно запретила экспорт бензина во избежание роста внутренних цен на топливо.

Атакованный Новокуйбышевский НПЗ в Самаре/Фото: российские телеграм-каналы

Почему США беспокоят украинские атаки по российским НПЗ

Украинские атаки по российским НПЗ повлекли за собой рост мировых цен на нефть. В то же время, цена на нефть марки Brent в 2024 году выросла почти на 13%. Это заставило политиков в США переживать о потенциальном экономическом влиянии атак в важный год выборов.

Не упоминая о ценах на энергоносители, официальные лица в Вашингтоне заявили, что они активно препятствуют Украине наносить удары по НПЗ.

"Мы давно говорили, что не поощряем и не допускаем атак внутри России", – сказал CNN один из чиновников.

Как пояснила Крофт, американские и международные санкции против РФ, введенные с начала войны, были структурированы, чтобы удержать российские энергоресурсы на рынках.

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"Таким было соглашение с Украиной: мы дадим вам деньги, мы дадим вам оружие, но держитесь подальше от экспортных объектов, держитесь подальше от российской энергетики, потому что мы не хотим масштабного энергетического кризиса", – отметила эксперт.

Но тупик в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и потенциальные изменения в Белом доме в 2025 году могут дать Киеву определенную свободу действий.

"Если они не получают оружие и деньги, которые им обещали, какой у них стимул соблюдать это соглашение с Вашингтоном?" – сказала Крофт.

Украина может не остановиться на НПЗ

Экспертов больше волнует, что Украина не остановится на НПЗ. По данным РБК, в зоне действия украинских дронов находятся некоторые из крупнейших нефтяных портов России, ответственных за около двух третей экспорта сырой нефти и нефтепродуктов.

"Я думаю, что будь у нас просто один крупный экспортный объект, влияние на рынки было бы значительным. Многие из этих экспортных объектов расположены рядом с нефтеперерабатывающими заводами, и сейчас это выглядит как умышленный выбор для нацеливания на нефтеперерабатывающие заводы", – оценила Крофт.

Украинские официальные лица признали обеспокоенность США, но заявили, что удары будут продолжаться.

"Понятно, что мы должны максимально минимизировать эти поступления в бюджет и автоматически перекрыть господину Путлеру кислород. Поэтому мы будем работать дальше, пока страна АЗС продолжает гореть", – сказал глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, как сообщил Малюк, Украина уже на 12% "минуснула" и добычу нефти, и ее переработку в России. Россиянам пришлось с 1 марта официально прекратить экспорт бензина. Глава СБУ анонсировал "продолжение" "бавовны".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удары по НПЗ только начало! Глава СБУ анонсировал продолжение "бавовны" в России!

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