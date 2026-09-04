Украинские дроны могут парализовать авиасообщение России: эксперты назвали самое уязвимое место

Дрон / © ТСН.ua

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Украинские атаки беспилотниками уже приводят к закрытию аэропортов, задержкам и отмене рейсов в России. Однако при длительном давлении последствия для российской гражданской авиации могут стать значительно более масштабными.

Об этом говорится в материале RFE/RL со ссылкой на авиационных экспертов.

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Российские аэропорты оказались среди самых проблемных в мире

После предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство становится все более опасным, 3 сентября сразу несколько крупнейших аэропортов Москвы вводили ограничения.

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В частности, "Внуково" временно приостанавливал работу, а "Шереметьево" и "Домодедово" также сообщали об ограничении полетов. По данным Flightradar24, в тот день четыре российских аэропорта входили в пятерку аэропортов мира с самыми большими перебоями в работе.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что в течение 2-3 сентября в направлении Московского региона летели сотни украинских дронов. Украинская сторона таких цифр официально не подтверждала.

Почему Москва является ключевой

Авиационный эксперт Богдан Долинце отмечает, что наибольший эффект для российской авиации может оказать нарушение работы именно Московского авиационного узла.

По оценкам экспертов, через московские аэропорты проходит около двух третей пассажирского авиапотока РФ. Поэтому длительное закрытие воздушного пространства вокруг столицы могло бы повлечь за собой перебои с авиаперевозками по всей стране.

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Руководитель авиационной компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий также считает, что если московский авиаузел будет парализован даже в течение недели, последствия ощутит вся Россия.

Постоянная активность дронов вблизи Москвы может вынудить российские власти регулярно вводить запреты на полеты, что фактически будет парализовать работу аэропортов региона.

Речь идет не об атаках на пассажирские самолеты

Авиаэксперт Валерий Романенко отмечает, что об ударах по гражданским самолетам или пассажирским терминалам речь не идет.

По его оценке, уже самое постоянное присутствие беспилотников вблизи аэродромов может заставлять закрывать воздушное пространство, перенаправлять рейсы и создавать значительные дополнительные расходы для авиакомпаний.

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Эксперт также предполагает возможность ударов по инфраструктуре, которая обеспечивает работу авиации, однако это его прогноз, а не официально объявленная стратегия Украины.

Российские рейсы могут стать более дорогими и рискованными

Проблемы могут затронуть не только внутреннее, но и международное авиасообщение.

Из-за санкций значительная часть рейсов между Россией и странами Европы уже приостановлена. В то же время РФ сохраняет активное сообщение, в частности, с Турцией, Узбекистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Китаем и Египтом. На эти страны приходится около 72% международного пассажиропотока России.

По словам экспертов, постоянные закрытия аэропортов будут увеличивать время простоя самолетов, количество перенаправленных рейсов и расходы на страхование. Поэтому полеты в Россию могут стать для иностранных авиакомпаний экономически невыгодными.

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании и страховые компании об опасности полетов в России, заявив, что "российское небо становится полностью опасным" .

2 сентября Украина также официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о росте рисков для гражданской авиации в воздушном пространстве РФ.

Напомним, что "хорошие" дроны добрались до одного из важнейших объектов "Газпрома" РФ: что известно

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