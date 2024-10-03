Украинские дроны мощно ударили по аэродрому РФ, где были склады с КАБами и стояли истребители Су

В ночь на 3 октября украинские беспилотники атаковали российский военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в СБУ.

На этом аэродроме были расположены склады с КАБами. С него враг активно бомбит управляемыми авиабомбами украинские территории.

На аэродроме также есть стоянки истребителей Су-35 и Су-34, а также места хранения горючего. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров.

Заметим, что жители Борисоглебска и окрестных населенных пунктов жаловались на большое количество дронов и сообщали о мощных взрывах на аэродроме и возникшем там пожаре. В свою очередь, Минобороны РФ информировало, мол, им удалось уничтожить 113 дронов в четырех областях — Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской.

Ночью в России были мощные взрывы

Напомним, ночью Россию атаковали беспилотники. Аэропорты Казани и Нижнекамска остановили работу, ввели режим "Ковер".

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