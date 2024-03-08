Украинские дроны на фронте: боец ВСУ откровенно рассказал об обеспечении

Подразделения ВСУ, которые демонстрируют свою эффективность по применению ударных дронов, в последнее время снабжаются беспилотниками гораздо лучше. Но во время вражеских штурмов их приходится массово тратить, чтобы уничтожать боевую технику и личный состав российской армии.

Об этом рассказал командир ударной группы беспилотников 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" с позывным "Британец" в интервью изданию "Еспресо.Захід".

"Каждое подразделение FPV в самом начале сталкивается с тем, что имеет плохое обеспечение. И происходит это не потому, что кто-то не хочет их обеспечивать, а потому, что их количество ограничено внутри бригады. Более эффективному подразделению предоставляется больше дронов. Когда вы начнете показывать результат, на уровне бригады выделяется больше беспилотников”, – объяснил принцип обеспечения он.

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Кроме дронов, которые выделяет бригада, по словам "Британца", его подразделение обеспечивают специальные фонды, с которыми военные сотрудничают напрямую.

“Но скажу, что нам всегда этих беспилотников не хватает, потому что в один день мы можем потратить 12 дронов, но если нас штурмуют и нам нужно отражать технику или живую силу, то может пойти и 40, и 50 дронов. То есть те 450 в месяц, которые мы используем, это не всегда достаточно на сложном направлении”, — подытожил он.

Напомним, воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила вплотную к линии фронта обустроили мастерскую по изготовлению смертельных дронов для оккупантов, чтобы непрерывно перекрывать нехватку боеприпасов для украинской артиллерии.

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