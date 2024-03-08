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Украинские дроны на фронте: боец ВСУ откровенно рассказал об обеспечении

Украинские дроны на фронте: боец ВСУ откровенно рассказал об обеспечении

Военный на фронте управляет беспилотником

Во время вражеских штурмов боевое подразделение может потратить до полусотни ударных беспилотников.

Подразделения ВСУ, которые демонстрируют свою эффективность по применению ударных дронов, в последнее время снабжаются беспилотниками гораздо лучше. Но во время вражеских штурмов их приходится массово тратить, чтобы уничтожать боевую технику и личный состав российской армии.

Об этом рассказал командир ударной группы беспилотников 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" с позывным "Британец" в интервью изданию "Еспресо.Захід".

"Каждое подразделение FPV в самом начале сталкивается с тем, что имеет плохое обеспечение. И происходит это не потому, что кто-то не хочет их обеспечивать, а потому, что их количество ограничено внутри бригады. Более эффективному подразделению предоставляется больше дронов. Когда вы начнете показывать результат, на уровне бригады выделяется больше беспилотников”, – объяснил принцип обеспечения он.

Кроме дронов, которые выделяет бригада, по словам "Британца", его подразделение обеспечивают специальные фонды, с которыми военные сотрудничают напрямую.

“Но скажу, что нам всегда этих беспилотников не хватает, потому что в один день мы можем потратить 12 дронов, но если нас штурмуют и нам нужно отражать технику или живую силу, то может пойти и 40, и 50 дронов. То есть те 450 в месяц, которые мы используем, это не всегда достаточно на сложном направлении”, — подытожил он.

Напомним, воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила вплотную к линии фронта обустроили мастерскую по изготовлению смертельных дронов для оккупантов, чтобы непрерывно перекрывать нехватку боеприпасов для украинской артиллерии.

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