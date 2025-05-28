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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Украинские дроны обошли средства ПВО, которые защищают Москву: подробности удара от СБУ

В двух цехах важного предприятия российского ВПК продолжается пожар.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

В ночь на 28 мая дальнобойные дроны СБУ обошли противовоздушную оборону Москвы и нанесли удар по предприятию «Радуга», которое производит крылатые ракеты.

Об этом сообщили ТСН.ua источники в украинской спецслужбе.

Стратегическое предприятие российского ВПК расположено в городе Дубна в 130 км к северу от Москвы.

«Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас идет пожар», — сообщили источники.

Завод «Радуга» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит крылатые ракеты различных классов: «воздух-воздух», «воздух-земля», «земля-земля». В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

«СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем», — уверяют источники.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили важные объекты военно-промышленного комплекса России — заводы в Московской и Ивановской областях

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