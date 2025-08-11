- Дата публикации
Украинские дроны остановили ключевой НПЗ "Роснефти" в Поволжье после масштабной атаки
После атаки украинских беспилотников Саратовский НПЗ "Роснефти" в Поволжье прекратил прием нефти. Это уже третья в этом месяце атака на ключевые объекты российской энергетики.
Саратовский НПЗ "Роснефти" в Поволжье приостановил прием нефти после атаки беспилотников, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Об этом сообщает Bloomberg.
Этот завод стал уже третьим объектом, пострадавшим от ударов беспилотных летательных аппаратов этого месяца. Нападения совершаются на фоне взаимных авиаударов между российскими и украинскими войсками перед запланированной на пятницу встречей президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Поволжье имеет проектную мощность около 140 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Длительная остановка предприятия может отразиться на поставках бензина в России, особенно в период повышенного сезонного спроса. Прессслужба "Роснефти" пока не предоставила комментарии Bloomberg.
Напомним, ночью 10 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия из-за удара БпЛА зафиксированы взрывы и пожар.