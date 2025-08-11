Украинские дроны остановили ключевой НПЗ "Роснефти" в Поволжье после масштабной атаки

Пожар на НПЗ Саратова

Саратовский НПЗ "Роснефти" в Поволжье приостановил прием нефти после атаки беспилотников, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Об этом сообщает Bloomberg.

Этот завод стал уже третьим объектом, пострадавшим от ударов беспилотных летательных аппаратов этого месяца. Нападения совершаются на фоне взаимных авиаударов между российскими и украинскими войсками перед запланированной на пятницу встречей президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Поволжье имеет проектную мощность около 140 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Длительная остановка предприятия может отразиться на поставках бензина в России, особенно в период повышенного сезонного спроса. Прессслужба "Роснефти" пока не предоставила комментарии Bloomberg.

Напомним, ночью 10 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия из-за удара БпЛА зафиксированы взрывы и пожар.