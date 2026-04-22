Украинские дроны остановили работу еще двух российских НПЗ— Reuters

Пожар на НПЗ / © Associated Press

Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» прекратили переработку нефти в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, Туапсинский НПЗ — единственный на черноморском побережье России — не работает с 16 апреля. Именно тогда украинские дроны нанесли удар по порту Туапсе. Впоследствии произошла повторная атака.

Так, 20 апреля в результате обстрела получили повреждения портовая инфраструктура и резервуары с нефтью. Дым от пожара, возникшего после удара, 21 апреля растянулся на 300 км и достиг Ставрополя.

«Российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, продающий большую часть своей продукции на экспорт, прекратил работу после атаки украинского беспилотника 16 апреля… Украина усилила атаки на энергетическую инфраструктуру России, поскольку США, являвшиеся посредниками в мирных переговорах по прекращению конфликта с Россией, сместили свое внимание на войну в Иране. США также ослабили некоторые санкции на российскую нефть, чтобы помочь снизить влияние перебоев со снабжением в Персидском заливе», — говорится в материале.

Как уточнили источники Reuters, из-за невозможности отгрузки продукции через порт предприятие остановило единую установку переработки нефти мощностью 12 млн. тонн в год.

В то же время Новокуйбышевский НПЗ с годовой мощностью 8,3 млн. тонн прекратил работу 18 апреля после атаки. Предприятие, которое в прошлом году произвело 1,1 млн. тонн бензина и 1,6 млн. тонн дизельного горючего, было вынуждено остановить обе установки переработки нефти — АВТ-11 и АВТ-9, добавили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что Россия в апреле могла существенно снизить добычу нефти на фоне атак Украины на энергетическую инфраструктуру и проблем с экспортом.

Мы ранее информировали, что в России после ночной атаки вспыхнула нефтестанция «Самара» — ключевой узел для формирования экспортного сорта Urals.