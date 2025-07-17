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Украинские дроны остановили работу важного химзавода в России: видео
В результате ударов по меньшей мере 4 дронов на предприятии, задействованном в производстве оружия, возник пожар.
В ночь на 17 июля украинские дроны атаковали российский химзавод «Щекиноазот» в Тульской области. Этот завод производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.
Видео пожара на предприятии публикуют местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно зарево над местом попадания, а также обломки одного из украинских дронов, который не долетел до цели.
О пожаре на предприятии сообщили местные жители, которые были очевидцами атаки.
Губернатор российского региона лишь сообщил, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области.
Как сообщает Telegram-канал Astra, в результате ударов по меньшей мере 4 дронов было повреждено ректификационную колонну, что привело к ее разгерметизации и пожару.
На заводе также поврежден паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ, который подает перегретый пар высокого давления к технологическим установкам. Повреждения получила крыша печи на линии производства метанола.
После атаки дронов завод, который работает на военно-промышленный комплекс государства-агрессора, остановил свою работу.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пожар на «Щекиноазоте» может нарушить производство оружия для армии РФ.
Напомним, в ночь на 13 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области РФ, в результате удара произошел пожар.