Украинские дроны остановили работу важного химзавода в России: видео

Атака украинских дронов на РФ / © ТСН.ua

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В ночь на 17 июля украинские дроны атаковали российский химзавод «Щекиноазот» в Тульской области. Этот завод производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.

Видео пожара на предприятии публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно зарево над местом попадания, а также обломки одного из украинских дронов, который не долетел до цели.

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О пожаре на предприятии сообщили местные жители, которые были очевидцами атаки.

Дата публикации 21:48, 17.07.25 Количество просмотров 7 Украинские дроны атаковали важный химзавод в Тульской области РФ

Губернатор российского региона лишь сообщил, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области.

Как сообщает Telegram-канал Astra, в результате ударов по меньшей мере 4 дронов было повреждено ректификационную колонну, что привело к ее разгерметизации и пожару.

На заводе также поврежден паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ, который подает перегретый пар высокого давления к технологическим установкам. Повреждения получила крыша печи на линии производства метанола.

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После атаки дронов завод, который работает на военно-промышленный комплекс государства-агрессора, остановил свою работу.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пожар на «Щекиноазоте» может нарушить производство оружия для армии РФ.

Напомним, в ночь на 13 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области РФ, в результате удара произошел пожар.