Украинские дроны "отрезают" Крым: главный маршрут РФ стал зоной смерти

Украина обостряет топливный кризис в Крыму / © Pixabay

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Украинские дроны превращают главный маршрут России в Крым в зону смерти. Это обостряет топливный кризис в Крыму. Так начался новый этап войны в Украине. Пока на линии фронта происходит определенный застой, Украина и РФ усилили кампанию воздушных ударов.

Об этом пишет NZZ.

Украина обостряет топливный кризис в Крыму

Последние удары РФ по Украине и Украины по РФ демонстрируют, что сейчас началась война на истощение. Украинские удары беспилотников достигают целей в глубоком тылу России за тысячи километров. Сейчас ни у одной из сторон нет перспективы прорыва в Донецкой области.

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Россияне за последний месяц не добились никаких успехов на фронте, поэтому начали активнее терроризировать украинские мирные города. Главной целью российских ударов в последнее время стал Киев. За май столица пережила три масштабных российских атаки с многочисленными разрушениями и десятками погибших.

Немецкие журналисты сообщают, что в результате российских ударов были поражены несколько оборонных заводов и гражданских объектов. Россия использует слабость Украины — нехватку ракет к ПВО.

3 июня Украина ответила ударом по родному городу Путина — Санкт-Петербургу. Дальнобойные дроны атаковали нефтяной терминал и повлекли за собой масштабные пожары. Также был поражен военный корабль на соседней военно-морской базе Кронштадт.

Кроме удара ВСУ достигли переполоха среди россиян — на самом открытии Санкт-Петербургского международного экономического форума, который традиционно посещает президент РФ Владимир Путин, россиян встречали клубы черного дыма.

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Наибольшее обострение ощущается в Крыму. Местные не могут покупать топливо, потому что его не завозят. Несколько дней назад бензин начали продавать порционно, но это на заправках, где он есть. Вчера в Севастополе был введен временный запрет на продажу топлива.

Ограничения на определенные виды топлива были недавно введены и в других регионах, в частности в Белгороде и Подмосковье.

Дефицит топлива в Крыму является следствием систематических атак украинских беспилотников на трассу Е-58, которая пролегает из России через оккупированный юг Украины в Крым. Французский аналитик Клеман Молин насчитал 230 таких атак за весну 2026 года.

До недавнего времени Крым считался тылом РФ. Это расстояние было слишком большим для беспилотников. Украина теперь восполнила этот пробел благодаря новым типам беспилотников. Для ударов по Крыму используются беспилотники FP-2, разработанные Fire Point.

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А дроны Hornet, работающие на основе искусственного интеллекта, могут часами кружить над целью и атаковать ее, как только она станет доступна.

«Выключение» Крымского моста

Автомагистраль E-58 быстро превратилась в зону смерти. Гражданские российские водители отказываются передвигаться по этому маршруту. Страхование для таких перевозок также больше недоступно.

В краткосрочной перспективе единственным вариантом поставки топлива в Крым является транспортировка паромом из России. Однако после нескольких украинских атак на паромы этот вариант больше не подходит.

Военные последствия атак украинских беспилотников на российские линии поставок до конца неизвестны. Российская армия, вероятно, попытается обеспечить себе приоритет в распределении топлива.

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Если ВСУ смогут систематически атаковать транспорт с боеприпасами и топливом, южный фронт РФ начнет рушиться, и там оккупанты будут вынуждены перейти к обороне.

Топливный кризис в Крыму: последние новости

Напомним, российские оккупанты жалуются на острый топливный кризис в Крыму из-за эффективных ударов ВСУ. Пропагандист канала Соловьева Fighterbomber (Илья Туманов) признал, что Силы обороны вывели из строя все три железнодорожных парома, а железнодорожный пирс заблокирован.

Новый паром россияне смогут построить не раньше сентября, к тому же захватчикам катастрофически не хватает моряков для их обслуживания.

Альтернативные пути поставки топлива также оказались недейственными: очереди на автомобильных паромах достигают 5 суток, а гражданские водители наотрез отказываются везти автоцистерны через оккупированные территории даже за тройную плату.

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Ситуацию усугубляет и то, что владельцы цистерн не предоставляют их для железнодорожных перевозок, а частный бизнес отказывается хранить топливо на своих базах. Причиной этого стали регулярные атаки ВСУ и категорический отказ страховых компаний страховать имущество от военных рисков.

Командир взвода БпЛА 3-го армейского корпуса Александр «Схид» Иванцов рассказал, что Силы обороны системно уничтожают вражеские топливозаправщики, грузовики и другие объекты снабжения.

Это лишает оккупационных подразделений нужного количества топлива, боеприпасов, беспилотников и подкрепления. Это напрямую влияет на боеспособность армии РФ и поддержку сил на передовой.

Из-за значительного дефицита топлива российское командование вынуждено перенаправлять все доступные ресурсы исключительно на нужды армии. В результате гражданские жители уже сталкиваются с острой нехваткой топлива.

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