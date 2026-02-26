Украинские дроны "переиграли" фронт: теперь это гигантская "зона смерти" — Telegraph

Украинский военный и дрон на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Современная война навсегда изменилась благодаря дронам, которые стали причиной 80% потерь врага на фронте. Украина превратила любительские девайсы в высокоточные машины для убийства, работающие на базе искусственного интеллекта и оптоволокна.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

После четырех лет изнурительной войны в Украине эпоха классических боевых действий фактически осталась в прошлом. Артиллерийские противостояния и танковые операции утратили решающую роль, уступив новой, еще более угрожающей реальности.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что именно дроны вызывают около 80% из примерно тысячи ежедневных потерь, которые несет Россия.

Дроны превратили фронт в «зоны смерти»

В результате линия фронта превратилась в стремительно расширяющиеся «зоны смерти», простирающиеся на десятки километров, где любой солдат на открытой местности фактически обречен.

Австралийский доброволец-пехотинец 3-го армейского корпуса с позывным «Капеллан» рассказал, что вблизи передовой почти невозможно передвигаться, не услышав FPV-дронов — или «крик банши», как он назвал их жуткий звук.

«Очень трудно двигаться, не услышав дрон… очень, очень трудно», — сказал он.

Недорогие серийные беспилотники сыграли ключевую роль в некоторых из важнейших первых боев, в частности во время остановки 40-мильной колонны российских танков и войск, которая в 2022 году направлялась на Киев.

С тех пор FPV-дроны значительно усовершенствовались, их применяют для сброса мощных боеприпасов или для прямого поражения цели тараном. Часть из них оснащена системами наведения с искусственным интеллектом или защищена от глушения благодаря оптоволоконным кабелям длиной более 30 км.

Киев и Москва ведут непрерывную технологическую гонку, пытаясь создать новые решения, которые обеспечат преимущество их беспилотникам. Продолжительность работы батарей, возможности программного обеспечения и способность нести больший груз часто определяют успех или поражение.

Тактические изменения на фронте благодаря дронам

В начале полномасштабной войны особенно заметную роль сыграло украинское подразделение «Аэроразведка», которое сформировалось из добровольцев — айтишников и энтузиастов.

Ему приписывают помощь в остановке российской колонны на подступах к Киеву, а также срыв попытки захвата аэропорта «Гостомель».

Подразделение использовало беспилотники для разведки и наведения артиллерии по примерно 200 российским десантникам в районе аэропорта во время, вероятно, решающей битвы за столицу.

Также бойцы применяли дроны с тепловизорами, чтобы сбрасывать на колонну бомбы весом около 1,5 кг.

Во время весеннего контрнаступления в 2022 году такие методы начали широко применяться на поле боя. Быстрые дроны, созданные для гонок и управляемые через VR-очки, фактически превратились в высокоточные и чрезвычайно маневренные управляемые ракеты.

По данным аналитического центра Rusi, к лету 2023 года, когда Украина готовилась к масштабному наступлению на юге, ежемесячные потери составляли примерно 10 тыс. дронов, включая разведывательные аппараты и одноразовые «камикадзе».

Дроны меняют характер современной войны

Пока западные военачальники оставались сосредоточенными на классической маневровой войне, украинские командиры уже осознавали, что характер современных конфликтов стремительно меняется.

Удары FPV-дронов быстро доказали свою результативность как против пехоты, так и бронетехники, одновременно обеспечивая подразделения на земле видео с поля боя в режиме реального времени.

Дешевые беспилотники уничтожали российские танки, которые иногда оценивались в миллионы.

В ВСУ в 2023 году создали специализированные штурмовые группы БпЛА, фактически закрепив дроны как полноценный инструмент ведения боевых действий.

Россия присоединяется к гонкам FPV-дронов

После более чем года интенсивных ударов украинских беспилотников Россия постепенно начала наверстывать отставание. За пять месяцев Украина смогла вернуть под контроль лишь чуть более 16 км территории.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в комментарии The Economist, что обе стороны «достигли уровня технологий, который привел к тупику».

Часть самого современного вооружения, переданного Украине союзниками, внезапно стала уязвимой к новым угрозам. В сентябре 2023 года российские источники обнародовали видео, которое, вероятно, демонстрировало уничтожение танка Challenger 2 с помощью дрона.

Производство дронов в Украине

Только в 2024 году Украина резко увеличила производство беспилотников. Согласно отчету Georgetown University’s Security Studies Review, тогда в стране изготовили более 2 млн БпЛА.

Когда сотни украинских компаний развернули массовое производство, начали появляться многочисленные модернизации. Одним из ключевых изменений стало увеличение размера рамы квадрокоптеров — с примерно 7 дюймов (18 см) в 2022 году до 12 дюймов (30 см) через два года. Это позволило устанавливать более мощные батареи для более длительного полета, а также переносить большие боевые заряды.

Обе стороны также начали экспериментировать с так называемыми «материнскими» дронами, которые доставляют несколько меньших аппаратов-камикадзе ближе к цели, экономя заряд и увеличивая дальность.

Самые заметные изменения произошли в сфере электронной борьбы — стороны активно пытались глушить радиочастоты, которыми управляют беспилотниками.

По оценкам Rusi, от 60 до 80% украинских дронов не достигали своих целей и часто испытывали трудности при атаках на российскую бронетехнику. В то же время от 60 до 70% потерь российского вооружения приходились именно на удары беспилотников.

Дроны и искусственный интеллект

Борьба за контроль над эфиром привела к появлению технологий с использованием искусственного интеллекта — фактически неглушимых автономных ударных систем.

В стандартные БпЛА начали устанавливать специальные чипы, позволяющие самостоятельно находить цели в случае потери связи с оператором.

Например, дрон Saker Scout с боевой частью весом 3 кг способен зависать над полем боя, анализировать объекты и автоматически выбирать цель.

Интересно, что изначально эту технологию разрабатывали для сортировки фруктов.

Дроны на оптоволокне

Еще одним прорывом стали оптоволоконные дроны — они соединены с оператором кабелем, что делает их нечувствительными к радиопомехам. Первыми такие беспилотники начали производить в Украине, однако сейчас Россия все активнее применяет эту технологию, масштабировав выпуск аппаратов с кабелями длиной почти 40 км.

В прифронтовых городах после длительных боев местность буквально покрылась «паутиной» полупрозрачных оптоволоконных линий.

«Пока мы не поймем, как глушить оптоволоконные дроны, нас просто продолжат бить», — сказал «Капеллан».

Дроны позволили ВСУ существенно выровнять баланс на поле боя

Сегодня для поля боя существует беспилотник почти для любой задачи. Некоторые лежат возле дорог и активируются только для удара по транспорту, другие способны сбрасывать противотанковые мины советского образца ТМ-62 на важные логистические маршруты.

Самые быстрые FPV-дроны развивают скорость более 100 км/ч, и уйти от них практически невозможно.

По словам «Капеллана», водители пикапов вынуждены разгоняться более чем до 140 км/ч, чтобы иметь шанс избежать атаки.

Встреча с вражескими беспилотниками стала для военных не только физической угрозой, но и серьезным психологическим испытанием. Артиллерийский огонь смертелен, но предсказуем, тогда как FPV-дроны чрезвычайно маневренны — они могут пролетать между деревьями и зданиями, фактически не оставляя безопасных мест.

Дроны позволили силам Киева, которые уступают численностью, существенно выровнять баланс на поле боя — они наносят России большие потери, тогда как президент РФ Владимир Путин продолжает бросать тысячи военных в бой ради незначительных территориальных результатов.

Как ВСУ дронами «разгромили» НАТО

Напомним, во время учений НАТО Hedgehog 2025 в Эстонии группа из 10 — 12 бойцов ВСУ, играя за противника, за полдня условно уничтожила 17 единиц бронетехники и нанесла 30 ударов, оставаясь незамеченной. По оценкам, силы Альянса потеряли бы два батальона за сутки и полностью потеряли боеспособность. Причиной разгрома стало игнорирование прозрачности поля боя: войска не маскировались, тогда как украинцы использовали дроны и систему Delta с ИИ для мгновенного обнаружения целей. Эксперты отметили, что многие страны НАТО до сих пор учатся по устаревшим доктринам, а опыт Украины является критически важным для современной безопасности Европы.