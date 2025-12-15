Украинские дроны поразили подлодку РФ в порту – какими будут последствия для Черного моря

Подлодка / © Associated Press

Удар украинских подводных дронов по российской подлодке в порту Новороссийска может иметь далеко идущие военные и стратегические последствия для РФ.

Об этом заявил журналист и военно-политический обозреватель Андрей Клименко, комментируя атаку.

"Это наглядный пример реализации концепции стратегической нейтрализации РФ. Теперь Черноморский флот будет очень осторожно выводить свои корабли на рейд, ведь риск поражения существует даже в пунктах базирования", — отметил Клименко.

По его словам, России придется усиливать охрану Новороссийской военно-морской базы и других объектов Черного моря, пересмотреть морскую логистику и конвоирование кораблей. Журналист добавил, что удар украинских сил влияет также на морально-психологическое состояние российских военных.

Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подлодку класса 636.3 "Варшавянка". По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.

Как отмечают силовики, операцию проводили 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. Это первый задокументированный случай успешного поражения боевой подводной лодки непосредственно в пункте базирования с помощью подводных дронов.

Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" РФ.