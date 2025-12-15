- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 810
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские дроны поразили подлодку РФ в порту – какими будут последствия для Черного моря
Подводные дроны СБУ успешно поразили российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка" в Новороссийске — как этот удар меняет морскую логистику РФ и повышает риски для Черноморского флота.
Удар украинских подводных дронов по российской подлодке в порту Новороссийска может иметь далеко идущие военные и стратегические последствия для РФ.
Об этом заявил журналист и военно-политический обозреватель Андрей Клименко, комментируя атаку.
"Это наглядный пример реализации концепции стратегической нейтрализации РФ. Теперь Черноморский флот будет очень осторожно выводить свои корабли на рейд, ведь риск поражения существует даже в пунктах базирования", — отметил Клименко.
По его словам, России придется усиливать охрану Новороссийской военно-морской базы и других объектов Черного моря, пересмотреть морскую логистику и конвоирование кораблей. Журналист добавил, что удар украинских сил влияет также на морально-психологическое состояние российских военных.
Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подлодку класса 636.3 "Варшавянка". По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.
Как отмечают силовики, операцию проводили 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. Это первый задокументированный случай успешного поражения боевой подводной лодки непосредственно в пункте базирования с помощью подводных дронов.
Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" РФ.