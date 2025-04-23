Украинские дроны поразили завод по производству БПЛА в РФ: Генштаб подтвердил атаку

Украинские дроны нанесли удар по российскому производству беспилотников / © ТСН.ua

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Украинские боевые дроны нанесли удар по заводу на территории России, который выпускал ударные БПЛА. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет более 1000 км.

Об успешной атаке дронов сообщил Генштаб ВСУ.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны, 23 апреля 2025 года произвели огневое поражение производства ударных БПЛА (Герань-2, типа Шахед и другие)", — говорится в сообщении.

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По данным военных, завод производил около 300 разных беспилотников ежесуточно, которые затем использовались для террора против украинцев в тылу и на фронте. Это производство находится в Елабужском районе Республики Татарстан в 1054 км от государственной границы Украины.

"Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА. Результаты поражения уточняются", — добавили в Генштабе.

Напомним, Центр противодействия дезинформации сообщил об удачной атаке на ключевой завод БпЛА в России. Стало известно, сколько дронов нанесли удары и каков результат ударов.