Беспилотник

Украина активно наращивает применение беспилотников средней дальности для поражения российских военных объектов далеко за пределами линии фронта.

Об этом пишет издание Business Insider.

Как отмечают журналисты, в течение полномасштабной войны беспилотники в большинстве своем использовались для двух задач — ударов по войскам непосредственно на передовой и атак на стратегические объекты в глубоком тылу РФ.

Впрочем, в последнее время украинские военные все чаще наносят удары по целям на промежуточной дистанции — от 20 до 300 километров от линии боевого столкновения.

Речь идет о складах боеприпасов, транспортных узлах, военной технике, командных пунктах и системах противовоздушной обороны.

По данным издания, ранее российское командование считало эти районы относительно безопасными. Однако новые возможности украинских беспилотников заставляют оккупантов переносить склады и логистические центры дальше фронта.

В результате увеличивается время доставки боеприпасов, техники и других ресурсов в передовые подразделения.

Руководитель отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Украины Тарас Березовец убежден, что широкое применение такой тактики будет оказывать серьезное влияние на ход боевых действий.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил намерение Украины масштабировать кампанию по уничтожению российской логистики.

По его словам, тыл противника больше нельзя считать безопасным, а новые технологии позволяют парализовать вражеские операции и уменьшать наступательный потенциал оккупационных войск.

Эффективность новой стратегии отмечают и западные аналитики.

Эксперты Института изучения войны (ISW), на которых ссылается Business Insider, считают, что удары по целям на средней глубине уже повлияли на ситуацию на фронте.

По их оценке, в апреле Россия впервые со времени украинской операции в Курской области в августе 2024 захватила меньше территории, чем потеряла.

Аналитики также отмечают, что эта кампания только набирает обороты.

В частности, партнеры Украины, среди которых Германия и Норвегия, уже объявили о совместных программах производства тысяч беспилотников такого класса.

По мнению экспертов, это может положить начало новому этапу войны, при котором удары по логистическим маршрутам и тыловым районам все больше будут влиять на ситуацию на поле боя.

«Ударная кампания Украины на средней дистанции, вероятно, далека от своего апогея, при дальнейшей поддержке со стороны партнеров Украины, и, вероятно, усилится в течение 2026 года, поскольку Украина разворачивает новое оружие, способное поразить оперативный тыл России», — считают в ISW.

Ранее сообщалось, что в ГУР сообщили о поражении российской техники в глубоком тылу, а российские Z-каналы уже признают проблемы с логистикой на трассе в Крым.

Мы ранее информировали, что подразделения Сил обороны Украины нанесли впечатления по ряду важных объектов российских захватчиков на оккупированных территориях.

