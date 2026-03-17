Украинские дроны "развалили" флот НАТО во время учений: что известно

Морской дрон Magura

Реклама

Украина вместе со странами НАТО провела военно-морские учения, в ходе которых украинские беспилотные катера показали высокую эффективность против кораблей Альянса.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире программы " Вечер.LIVE”.

По его словам, такие учения действительно прошли недавно, однако украинская сторона не поддерживает неофициальное распространение деталей в западных медиа.

Реклама

Плетенчук подчеркнул, что полномасштабная война вынудила Украину быстро адаптироваться и развивать новые военные решения, что позволяет демонстрировать сильные результаты даже по сравнению с партнерами.

В частности, речь идет о морских дронах Magura, которые уже сыграли важную роль в изменении ситуации в Черном море.

«Ситуацию в Черном море переломили все составляющие сил обороны, в частности, и эти дроны (Magura, — ред.) сыграли свою роль. Но, как вы видите, по состоянию на сегодняшний день мы вынуждены постоянно искать новые решения», — отметил он.

Кроме того, во время учений украинские военные продемонстрировали партнерам систему ситуационной осведомленности Delta, активно используемой на фронте.

Реклама

«И наши партнеры, они были поражены, потому что мы в разработке этой программы забежали немного вперед. И не то что наших врагов мы даже опередили наших партнеров, если брать конкретно, например, этот кейс», — добавил Плетенчук.

Ранее западные СМИ сообщали, что на последних морских учениях украинская команда победила силы НАТО во всех пяти сценариях, продемонстрировав уязвимость больших кораблей перед современными беспилотными системами.

Напомним, ветеран удивил ответом, почему США отказались дать танки Украине.