Украинские дроны столкнулись с проблемой: чего не хватает для ударов в тыл РФ

Беспилотник

Реклама

Украинская программа ударных беспилотников сталкивается с нехваткой миниатюрных реактивных двигателей – это может ограничить производство дронов для ударов в глубоком тылу России.

О проблеме сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов, представителей оборонной промышленности и чиновников.

Миниатюрные турбореактивные двигатели являются ключевыми для современных ударных дронов: они значительно быстрее моделей с пропеллерами и дешевле крылатых ракет. Именно такие беспилотники позволяют Украине атаковать цели далеко за линией фронта.

Реклама

Однако их производство ограничено.

"В Европе существует большой дефицит производства миниатюрных реактивных двигателей", - отметил эксперт Норвежского университета обороны Фабиан Хоффманн.

По словам источника в украинской оборонной сфере, недостаток двигателей является одним из главных факторов, сдерживающих производство ракетных дронов.

Представительница Украинского совета оборонной промышленности Мария Попова подтвердила, что именно двигатели остаются «узким местом», а их предложение ограничено как в мире, так и в Украине.

Реклама

Спрос растет быстрее производства

Европейские производители пытаются нарастить мощности. В частности, чешская PBS Group с 2023 года увеличила производство в пять раз и планирует довести его до восьмикратного роста.

"Наши мощности работают на грани", - заявил гендиректор компании Станислав Лиснер.

Компания также сотрудничает с украинским предприятием Ивченко-Прогресс над новыми двигателями.

Еще один производитель — чешская ZofiTech — уже поставляет Украине большинство из примерно 200 ежемесячно производимых двигателей и прогнозирует рост спроса до тысяч единиц в ближайшее время.

Реклама

В то же время крупные игроки, такие как Rolls-Royce или GE Aerospace, почти не заходят в этот сегмент из-за его меньшей доходности.

Почему эти двигатели важны

Миниатюрные реактивные двигатели диаметром до 30 см позволяют дронам развивать скорость до 900 км/ч. Для сравнения, российские дроны типа "Шахед" двигаются примерно со скоростью 185 км/ч.

Такие технологии позволяют Украине конкурировать с новыми российскими разработками, в частности, реактивными беспилотниками «Геран-5».

Украинские компании уже работают над собственными двигателями, чтобы снизить зависимость от импорта. В частности, тестируется более дешевый пульсирующий реактивный двигатель для дронов-перехватчиков.

Реклама

Впрочем, эксперты отмечают, что объемы такого производства пока недостаточны для нужд фронта.

Украинские беспилотники - последние новости

Напомним, украинский пилот дронов-перехватчиков STING сбил два российских ударных беспилотника типа «Шахед», находясь в 500 километрах от них.

Также напомним, ранее в сюжете телеканала Fox News, в котором говорилось о военной операции США в Иране, украинские перехватчики выдали за новейшие американские технологии.

Впоследствии американский телеканал признал ошибку и выразил откровенный восторг уровнем украинских технологий. Он подчеркнул, что разработчики из Украины создали действительно выдающееся оружие, отвечающее самым высоким стандартам современной войны.

Реклама

Ранее мы писали, что после четырех лет полномасштабной войны с массовым применением беспилотников Украина стала одним из главных европейских центров компетенций в сфере перехвата дронов, построения многоуровневой системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и развития беспилотных технологий.