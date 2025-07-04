Украинские дроны ударили по заводу Shahed под Москвой: Генштаб рассказал о последствиях

Пожар в России / © andrewrostov.livejournal.com

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В четверг, 4 июля, украинские военные поразили российское предприятие, которое принимает непосредственное участие в производстве боевых частей для дронов-камикадзе типа «Shahed».

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Целью удара стал АО ФНПЦ «Научно-исследовательский институт прикладной химии», расположенный в городе Сергиев Посад Московской области. Это предприятие производит, в частности, термобарические боевые части для БПЛА, которые Россия активно использует для ударов по Украине.

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Зафиксирован масштабный пожар и сильное задымление на территории завода. Информация об окончательных последствиях атаки пока уточняется.

«Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности врага наносить воздушные удары и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории России в ночь на 4 июля снова зафиксирована серия ударов беспилотников — под атакой оказались стратегические объекты в Московской и Ростовской областях,

Украинские дроны все чаще достигают глубокого тыла врага. По словам бывшего офицера Воздушных сил, а ныне — заместителя гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского, миф о неэффективности украинских БпЛА уже развеян.

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В качестве примера он привел удары по российским оборонным предприятиям «Купол» и «Энергия», после которых часть объектов вышла из строя, а производственные мощности были остановлены.

В СНБО добавляют: на обстрелянном Азовском оптико-механическом заводе в Таганроге производят прицельные системы для российской бронетехники.