Украинские дроны устроили ад оккупантам: появилось видео, как бойцы 14-го отдельного полка БпАК уничтожают врага

Российские захватчики попали в фильм ужасов из-за украинских беспилотников.
В Сети появилось эффектное видео, как воины 14-го отдельного полка БпАК вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожают врага.
Видео обнародовал СтратКом ВСУ в Telegram.
"В украинской посадке никто не услышит крик оккупанта. Дроны не записывают звук. Хоррор с участием россиян от 14-го отдельного полка БпАК", – говорится в сообщении под видео.
Напомним, бойцы "Азова" ликвидировали российский комбат в лесах под Кременной.
Читайте также ведущие новости дня: