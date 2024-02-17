Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские дроны устроили ад оккупантам: появилось видео, как бойцы 14-го отдельного полка БпАК уничтожают врага

Украинские дроны устроили ад оккупантам: появилось видео, как бойцы 14-го отдельного полка БпАК уничтожают врага

Военный на фронте управляет беспилотником

Российские захватчики попали в фильм ужасов из-за украинских беспилотников.

В Сети появилось эффектное видео, как воины 14-го отдельного полка БпАК вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожают врага.

Видео обнародовал СтратКом ВСУ в Telegram.

"В украинской посадке никто не услышит крик оккупанта. Дроны не записывают звук. Хоррор с участием россиян от 14-го отдельного полка БпАК", – говорится в сообщении под видео.

Хоррор с участием россиян от 14-го отдельного полка БпАК

Хоррор с участием россиян от 14-го отдельного полка БпАК

Напомним, бойцы "Азова" ликвидировали российский комбат в лесах под Кременной.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация