Украинские дроны устроили ад оккупантам: появилось видео, как бойцы 14-го отдельного полка БпАК уничтожают врага

В Сети появилось эффектное видео, как воины 14-го отдельного полка БпАК вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожают врага.

Видео обнародовал СтратКом ВСУ в Telegram.

"В украинской посадке никто не услышит крик оккупанта. Дроны не записывают звук. Хоррор с участием россиян от 14-го отдельного полка БпАК", – говорится в сообщении под видео.

Хоррор с участием россиян от 14-го отдельного полка БпАК

Напомним, бойцы "Азова" ликвидировали российский комбат в лесах под Кременной.

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