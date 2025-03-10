Украинские дроны в очередной раз нанесли удар по российским НПЗ: в Генштабе раскрыли детали

Силы обороны Украины продолжают операции, направленные на ослабление военно-экономического потенциала РФ и принуждение к прекращению агрессии.

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны атаковали ряд стратегических объектов России, имеющих критическое значение для обеспечения ее военных группировок.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, в ночь на 9 марта был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Предприятие производило около 840 тысяч тонн высококачественного авиационного горючего марки ТС-1, используемого российской боевой авиацией для атак на территорию Украины. В районе объекта зафиксированы взрывы.

На следующую ночь, 10 марта, удары нанесены по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Это предприятие снабжало горючее через систему продуктопроводов и железнодорожные маршруты для российских войск на северном направлении.

Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 10 марта атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.