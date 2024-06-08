Украинские дроны впервые атаковали Дагестан – возле нефтяного месторождения раздался взрыв (видео)

Один из беспилотников упал рядом с нефтяным месторождением.
Беспилотники Вооруженных сил Украины впервые атаковали Дагестан. Предварительно один БпЛА упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики после того, как по нему попали из автомата.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Расстояние от Дагестана до Украины составляет более 1000 км.
"На кадрах полет украинского беспилотника за минуту до падения. Предварительно это "Mugin-5 Pro". Длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров. Такой БПЛА разгоняется до 150 км/ч, может лететь от запуска до точки прилета семь часов", -- говорится в сообщении.
Напомним, по данным источников, удар дронами по военному аэродрому РФ "Моздок" – спецоперация ГУР (видео).
Читайте также ведущие новости дня:
- Куда в Украине сейчас направляются 500 тысяч оккупантов: ГУР и эксперт назвали сценарии
- "Казанова" ровенского ТЦК вернулся с фронта и получил новую должность
- "4-летняя дочь держала папу за ногу и просила не идти": на вокзале Закарпатья мужчину мобилизовали на глазах у детей