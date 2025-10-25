- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские дроны вывели из строя Рязанский НПЗ— Reuters
В результате удара украинских дронов по Рязанскому нефтеперерабатывающему была остановлена установка первичной перегонки CDU-4.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по размеру в России, 23 октября остановил установку первичной перегонки нефти CDU-4 после успешной атаки украинских беспилотников.
Об этом 24 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли.
Украина активизировала удары по энергетической инфраструктуре России, поскольку мирные переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа не продвигаются.
По словам источников, работу установки CDU-4 пришлось экстренно приостановить. «Мощность установки составляет 80 тысяч баррелей в день — примерно 25% от общей мощности Рязанского НПЗ», — отмечает Reuters.
Компания «Роснефть», которой принадлежит завод, не предоставила комментарий агентству. В то же время, по информации собеседников Reuters, предприятие продолжает перерабатывать нефть, но в гораздо меньших объемах.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области и склад боеприпасов в Белгородской области РФ.
Мы ранее информировали, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Поволжье вынужден был остановить первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотника.