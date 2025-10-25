Украинские дроны вывели из строя Рязанский НПЗ— Reuters

Пожар на российском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по размеру в России, 23 октября остановил установку первичной перегонки нефти CDU-4 после успешной атаки украинских беспилотников.

Об этом 24 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли.

Украина активизировала удары по энергетической инфраструктуре России, поскольку мирные переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа не продвигаются.

По словам источников, работу установки CDU-4 пришлось экстренно приостановить. «Мощность установки составляет 80 тысяч баррелей в день — примерно 25% от общей мощности Рязанского НПЗ», — отмечает Reuters.

Компания «Роснефть», которой принадлежит завод, не предоставила комментарий агентству. В то же время, по информации собеседников Reuters, предприятие продолжает перерабатывать нефть, но в гораздо меньших объемах.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области и склад боеприпасов в Белгородской области РФ.

Мы ранее информировали, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Поволжье вынужден был остановить первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотника.