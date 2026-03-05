Украинские дроны заинтересовали США: Пентагон рассматривает закупку перехватчиков для войны в Иране

Дрон-перехватчик / © Getty Images

Пентагон и, по меньшей мере, одно правительство страны Персидского залива ведут переговоры по закупке украинских беспилотников-перехватчиков, которые могут использоваться для борьбы с иранскими дронами.

Об этом сообщают отраслевые источники, передает Financial Times.

Интерес к украинским технологиям возник после того, как страны Персидского залива начали тратить дорогие ракеты Patriot для отражения атак иранских беспилотников Shahed во время конфликта на Ближнем Востоке. Запасы таких ракет быстро сокращаются, поэтому союзники ищут более дешевые способы противодействия дронам, используя опыт Украины.

Украина уже применяет серийные дроны-перехватчики стоимостью всего несколько тысяч долларов, способных уничтожать российские версии Shahed. Для сравнения, одна ракета PAC-3 для системы Patriot стоит более 13,5 миллионов долларов, тогда как сам дрон Shahed оценивают примерно в 30 тысяч долларов.

Один из украинских чиновников назвал переговоры с Пентагоном «деликатными», но подтвердил, что интерес к украинским решениям растет. По его словам, любые продажи таких систем должны производиться в координации с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что обсуждал использование украинских технологий борьбы с беспилотниками с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

«Украина сегодня имеет один из лучших в мире опытов противодействия дронам Шахед. Но любое сотрудничество с партнерами возможно только без ущерба нашей обороноспособности», — подчеркнул Зеленский.

По словам экспертов, Иран может иметь десятки тысяч беспилотников Shahed, активно используемых в конфликтах. Из-за их относительно низкой стоимости и массовых запусков использование дорогостоящих ракет ПВО становится экономически невыгодным.

Именно поэтому Украина активно развивает быстрые перехватчики, способные разгоняться до 250 км/ч и догонять Shahed, максимальная скорость которого составляет около 185 км/ч.

Среди таких систем – дрон Merops, разработанный компаниями при поддержке бывшего руководителя Google Эрика Шмидта, а также квадрокоптер Sting, созданный украинской компанией Wild Hornets. Кроме того, собственные перехватчики производит компания General Cherry.

По словам источников, в Украине уже работает около десятка компаний, производящих такие беспилотники-перехватчики — небольшие дроны стоимостью в несколько тысяч долларов, предназначенные для уничтожения вражеских беспилотников.

Украина рассчитывает, что использование таких дронов союзниками позволит сохранить запасы ракет Patriot для борьбы с более опасными целями — в частности, баллистическими и крылатыми ракетами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозы иранских ударных дронов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к военно-техническому обмену со странами Ближнего Востока - украинские перехватчики могут передать партнерам в обмен на ракеты ПАК-3 для систем Patriot.