Украинские дроны "зашугали" россиян: катера в Крыму накрывают металлическими "мангалами"

катера в Крыму накрывают металлическими «мангалами»

После последних ударов ВСУ по Крыму россияне установили «мангал» даже на свой противодиверсионный катер «Грачонок». Фото, которые это подтверждают, уже появились в открытом доступе. «Мангалы» на российских катерах свидетельствуют о том, что российский флот хочет защититься от украинских дронов и боится новых ударов.

Об этом пишет Defence Express.

Россияне поставили «мангалы» на катер «Грачонок»

Напомним, недавно Силы обороны Украины ударили по катеру «Грачонок» в Крыму. Это произошло в ночь на 30 апреля. В районе Керченского пролива ударили дроны ВМС Украины.

Сразу после этого россияне начали устанавливать сваренные металлические «мангалы» для защиты таких катеров от украинских дронов. Однако будет ли такая защита эффективной?

По состоянию на 30 апреля 2026 года, когда произошел успешный украинский удар по противодиверсионному катеру «Грачонок», РФ имела ориентировочно семь таких катеров. Эти катера сейчас используются для защиты от украинских морских дронов.

Катера хорошо оснащены и имеют гидроакустическую станцию, роботизированный подводный аппарат, а также барокамеру для водолазов. Кроме этого, на борту есть один 14,5-мм пулемет, противодиверсионный гранатомет и ПЗРК «Игла» или «Ива».

Фото из открытых источников

Установление «мангалов» не могло быть самовольным, так что российскому военно-морскому командованию это должны были как-то аргументировать. Из этого возникает вывод, что россияне боятся сценария, по которому их катера Украина будет топить с помощью тяжелых дронов, например «Vampire».

По бокам катера натянули обычную сетку — это должна быть защита от FPV-дронов.

Аналитики Defence Express делятся, что любые сетки или «мангалы» не смогут спасти российские корабли и катера от миддлстрайков и дипстрайков с мощными боевыми частями, а также от морских дронов.

Напомним, на фронте в Украине происходят ключевые изменения: ВСУ расширяют «килзону» до 100 км — удары дронов «Азова» достигают временно оккупированных Мариуполя и Донецка, где под огневой контроль взяты вражеские дороги.

Аэроразведчик Игорь Луценко отмечает, что массированные поражения техники в глубоком тылу врага демонстрируют новые возможности украинских сил. Контроль над логистикой фактически означает контроль над сушей, ведь оккупанты теряют возможность безопасно перевозить боеприпасы и подкрепления.

По словам эксперта, успешные действия аэроразведки лишают смысла дальнейший захват территорий, поскольку для россиян больше нет безопасных зон в тылу. Технологии патрулирования дорог от линии фронта до Азовского моря становятся доступными и другим подразделениям, которые ставят под угрозу логистику врага даже в Крыму.

Вскоре вся подконтрольная РФ территория может превратиться в сплошную зону поражения и сделать передвижение захватчиков своеобразной «русской рулеткой».

