Украинские F-16 не могут соперничать с российскими Су-35 – Игнат назвал причину

По его словам, для противодействия российские авиации требуется комплексный подход с наземных систем ПВО, средств РЭБ и многое другое.

Украина получила от союзников не совсем новые модели истребителей F-16, которые не смогут полноценно соперничать с российскими Су-35 один на один в воздушном бою.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передают Новости.LIVE.

Он пояснил, что РФ использует управляемые авиабомбы, сбрасываемые с безопасного расстояния, и украинским самолетам нужно уметь их останавливать.

"СУ-35 – достаточно новый самолет. Нужен комплексный подход с наземных систем ПВО, средств РЭБ, воздушный радар было бы идеально, если бы у нас был, как нам уже обещали. Ну и также бортовой РЛС наших самолетов и средства поражения, то есть ракеты класса "воздух-воздух". Эти ракеты должны быть такими, чтобы достать российский самолет быстрее и уничтожит его в воздухе", – говорит Игнат.

Ранее Юрий Игнат рассказал, есть ли у Украины запас противоракетных боеприпасов.

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